Viminale | primo vertice sulle emergenze di Piantedosi | «Sbarchi aumentati del 50% Allarme sicurezza nelle piazze per la crisi»

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Accordi più stretti con i paesi di origine e transito delle migrazioni e rischio strumentalizzazione del malcontento. Matteo, nel suoComitato per l’ordine lapubblica, è stato informato dalla polizia di Stato e dalla guardia costiera sui dossier più urgenti sul tavolo del. Tra questi, il tema sempre presente delle migrazioni, sul quale sembra chiara l’intenzione dell’ex prefetto di Roma che già si è scontrato con le Ong: limitazione alle operazioni di soccorso in mare, contenimento del fenomeno a terra, nei paesi di transito. La gestione dei flussi migratori Per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori, il ministero dell’Interno è stato informato sull’aumento degli ingressi. Dall’inizio del 2022 al 26 ottobre scorso ci sono stati 2.044che ...

Il ministro Piantedosi, già dal suogiorno al, aveva annunciato l'intenzione di " governare i flussi ", contrastando "lo spontaneismo, sia pur umanitario". La linea messa subito in ...Ungiro d'orizzonte, dunque, insieme alla Guardia costiera e alle Forze di polizia a cui, nei ... carica a cui sembra essere destinato l'attuale capo di gabinetto del, Bruno Frattasi, ...Aumentano i flussi da Libia, Turchia e Tunisia: a breve il Viminale convocherà un tavolo per tradurre gli elementi informativi in operativi ...Il primo provvedimento del Viminale non tarda ad arrivare e il neo ministro Piantedosi vieta l’ingresso nelle acque territoriali a due Ong ...