Venivano in Italia per avere il reddito di cittadinanza | la truffa degli stranieri

Invece è trapelato che alcuniinsolo per chiedere il Reddito, per poi rientrare nei Paesi d'origine con la carta di credito delle Poste su cui veniva caricato mensilmente il denaro. ...... moda, casa, cucina e tempo libero Scopri di più Con il Rdc all'estero Non solo, gli investigatori hanno anche accertato che in qualche caso "alcuni dei denunciatiappositamente in...300 stranieri denunciati dalla polizia, che si aggiungono ai 140 individuati a maggio: altre 200 posizioni al vaglio. È la maxi truffa sul reddito grillino scoperta a Cagliari ...A fine maggio 1972 si sono verificati dei fatti che meritano di essere letti nell'insieme di quel contesto storico e politico che ha caratterizzato tremendamente la storia del nostro Paese. (...) ...