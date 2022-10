“Se ne va Pamela Prati” Cambia tutto al GF Vip 7 | la notizia scuote la casa

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ormai il GF Vip 7, dopo gli assestamenti iniziali, è nel pieno delle dinamiche e sta appassionando sempre di più i telespettatori. Elenoire Ferruzzi è senza dubbio la protagonista della settimana dopo la cotta per Daniele Dal Moro.dovrà capire se accetterà l’offerta di pace di Eliana Michelazzo, sempre se non verrà eliminata. Al televoto con la diva, Amaurys Perez, Sofia Giaele De Donà e George Ciupilan. Come si comporterà il pubblico del GF Vip 7 di Alfonso Signorini con l’ex pallanuotista cubano? Amaurys Perez giorni fa è letteralmente impazzito nei confronti di Charlie Gnocchi rischiando di mettergli persino le mani addosso, tanto che la regia ha censurato le immagini della lite. Uno scontro che ha lasciato una vip, Carolina Marconi, in lacrime., Sofia Giaele De Donà e George Ciupilan ...