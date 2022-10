(Di giovedì 27 ottobre 2022) Non solo lacrimogeni ma anche proiettili contro i manifestanti. Le forze dell'ordine iraniane hanno aperto il fuoco sulle dimostrazioni che si sono tenute oggi in varie citta' del Paese per ...

Non solo lacrimogeni ma anche proiettili contro i manifestanti. Le forze dell'ordine iraniane hanno aperto il fuoco sulle dimostrazioni che si sono tenute oggi in varie citta' del Paese per ...Leggi anche Iran, lasui manifestanti in marcia per Mahsa Amini e Teheran blocca internet Il caso di Asra Panahi, la studentessa iraniana morta a 16 anni: 'Uccisa nel pestaggio della ... Polizia spara sulla folla alle commemorazioni per Mahsa - Mondo Non solo lacrimogeni ma anche proiettili contro i manifestanti. Le forze dell'ordine iraniane hanno aperto il fuoco sulle dimostrazioni che si ...