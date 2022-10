Pierre Soulages | addio all’artista che dipingeva in nero

(Di giovedì 27 ottobre 2022), l’artista astratto francese noto per aver dipinto la maggior parte delle sue opere in, è morto martedì all’età di 102 anni. Il museo della sua vita e al suo lavoro nella sua città natale sud-occidentale di Rodez ha fatto l’annuncio mercoledì. Il Presidente Emmanuel Macron ha reso omaggiodicendo: “era in

"È una triste notizia ho appena riattaccato il telefono con la vedova, Colette". Così uno dei migliori amici del pittore, Alfred Pacquement, informa la stampa che il pittore francese è morto oggi, 26 ottobre, all'età di 102 anni. Era noto come "il pittore del nero", perché lo utilizzava "sia come ...Il pittore francese, noto per i suoi dipinti dalle infinite sfumature di nero, è morto all'età di 102 anni: è quanto riferito alla stampa francese da Alfred Pacquement, amico di lunga data dell'artista ...Pierre Soulages è morto martedì a 102 anni. Era il pittore francese del nero e tra i promotori del rinnovamento dell'arte dell'epoca.Morto a 102 anni il pittore francese Pierre Soulges, conosciuto inn tutto il mondo per le sue infinite sfumarure di nero onnipresenti nelle sue pitt ...