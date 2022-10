«Non passa giorno in cui non mi senta l' uomo più fortunato del mondo»

Leggi su iodonna

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il 26 ottobre Hillary Clinton ha compiuto 75 anni. Un traguardo importante per il quale la ex first lady è stata festeggiata a dovere anche sui social. In primis dal marito, l’ex Presidente Usa Bill Clinton. Che ha approfittato dell’occasione per dichiararle, ancora una volta, tutto il suo amore. Hillary Clinton, 71 anni la vita e la politica guarda le foto Leggi anche › Oltre scandali e tradimenti. Hillary e Bill Clinton festeggiano 47 anni di matrimonio Hillary e Bill Clinton, un amore lungo 47 ...