Juve da rifare | sarà epurazione | ecco i senatori che saranno scaricati

Ebbene non siamo neanche alla sosta per il torneo in Qatar, e laha già fallito il primo traguardo : fuori dalla Champions senza scusanti e con un cammino da provinciale d'Europa. Gli ottavi ...in attesa dell'Empoli , Inter impegnata a Firenze. Fantacalcio, ecco i consigliati della ... Tutto da, in una stagione burrascosa, in cui non arrivano più i risultati positivi con la stessa ... Una brutta Juve, tutta da rifare, già fuori dalla Champions | Stefano Mauri Fallito il primo obiettivo bisogna ristrutturare i programmi e provare a salvare il salvabile. Persi i soldi per la qualificazione anche in vista della prossima stagione i bianconeri devono reinventar ...Sconfitta disastrosa per la Juventus con il Benfica che solleva molti interrogativi, in particolare sulla tenuta difensiva: gli scenari ...