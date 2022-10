Calciomercato.com

Di sicuro la proprietà non farà sconti : chi non si dimostrerà da, non farà più parte della. Anche se questo vorrà dire registrare complicare ulteriormente il percorso che dovrà portare al ...Gouiri, continua a far gol con il Rennes. Il nuovo Benzema piace a Roma,e Milan. Ma occhio a Real e PsgAveva (e probabilmente ha) i colori del Lione nel sangue. E che ... E ildel mercato ... Juve, borsino attaccanti: fra tanti problemi, Allegri ne ha uno 'piacevole'. Cosa filtra su Vlahovic Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il Napoli espugna l’Olimpico e (forse) taglia fuori la Roma da eventuali sogni tricolore. L’impressione è che lo scudetto 2023 sia affar loro, di Napoli e Milan. Sono 29 i punti azzurri, 26 quelli ros ...