Istat | un terzo dei pensionati 32 | 8% vive con meno di mille euro al mese

MILANO - Circa undei pensionati (il 32,8%) riceve una pensione mensile inferiore a 1.000 euro: lo si legge nell'Osservatoriosulle prestazioni pensionistiche e i beneficiari secondo il quale la media dei ...I titolari di pensioni ai superstiti sono 4.276.943; circa un(il 33%) percepisce solo pensioni ai superstiti, mentre il restante 67% percepisce anche pensioni di altro tipo. I beneficiari di ...Circa un terzo dei pensionati italiani (il 32,8%) riceve una pensione mensile inferiore a 1.000 euro: lo si legge nell'Osservatorio Istat sulle prestazioni pensionistiche e i beneficiari secondo il qu ...In una fase difficilissima per la maggior parte delle famiglie italiane, con l'aumento dei prezzi di beni e servizi, le bollette sempre più salate e gli stipendi rimasti invariati, se non addirittura ...