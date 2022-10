GF Vip 7 | Alfonso Signorini messo alla porta | l’anno prossimo arriva una nuova conduttrice?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Non ci sono dubbi che questa settima edizione del Grande Fratello Vip stia lanciando più messaggi negativi che positivi. Annunciata come una stagione che avrebbe provato a sensibilizzare il pubblico italiano grazie ai temi da affrontare, si è rivelato l’ennesimo scenario di cattiveria ed emarginazione. Dai casi di bullismo a gesti al limite della censura, il cast di quest’anno si sta rivelando un vero fallimento. Fallimento di cui sarebbe responsabilein primis, il quale potrebbe pagare il flop. Grande Fratello Vip 7: un’edizione da dimenticare Sembrava un cast pronto a lanciare messaggi positivinazione, invece la settima edizione del Grande Fratello Vip ha scritto una delle pagine più tristi della televisione italiana. Dopo il caso Bellavia, la situazione all’interno della casa sembra peggiorare di giorno in ...