«Dubbi sul dolo plusvalenze e metodo interrotto da tempo» | così il gip ha detto no all’arresto di Agnelli

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Su La Stampa le motivazioni del gip Lodovico Morello nel rifiutare gli arresti domiciliari per il presidente della Juventus, Andrea. La misura dei domiciliari era stata richiesta, secondo quanto scriveva Libero qualche giorno fa, anche per l’ex direttore generale Fabio Paratici e l’avvocato Cesare Gabasio. Stamattina lo stesso quotidiano scrive che pere altri dirigenti era stata anche chiesta l’estromissione dalle cariche dirigenziali all’interno del club bianconero e di qualsiasi altra società. Il dispositivo del gip, che come abbiamoè riportato da La Stampa, recita: «Non si rinvengono attuali e concrete esigenze cautelari per emettere le misure richieste dalla pubblica accusa, né misure meno afflittive». Motivo: «tutti gli indagati e l’ente sono a piena conoscenza dell’indagine nei loro confronti e la ...