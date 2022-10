Barcellona | Laporta | “Purtroppo il miracolo non è avvenuto”

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Joanha commentato l’eliminazione deldalla Champions League 2022/2023. I blaugrana adesso proveranno a farsi largo in Europa League. Così il presidente del club catalano in conferenza stampa: “ilnon è. Dobbiamo ringraziare i tifosi perché in una partita molto difficile hanno incoraggiato i giocatori e la squadra. Abbiamo i migliori tifosi del mondo. Una gara emotivamente difficile giocare, dopo aver visto la partita dell’Inter tutti insieme, che per noi è stata una tortura. Ora dobbiamo guardare avanti, abbiamo ancora La Liga e altre competizioni, sapevamo che in questo periodo di costruzione ci sarebbero stati alti e bassi. Dobbiamo continuare a crescere ogni giorno”. SportFace.