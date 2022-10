Amaurys Perez eliminato dal GF Vip 7

Grande Fratello

La risposta: 'Hai il c**o piatto' GF Vip, le anticipazioni del 27 ottobre Al televoto questa sera e dunque a rischio eliminazione ci sono, George Ciupilan, Giaele De Donà e Pamela Prati ...In sfida al televoto, quattro Vipponi:, George Ciupilan, Giaele De Donà e Pamela Prati . Secondo quanto emerge dai sondaggi, ci sarebbe una netta preferenza per il giovane romeno George ... Amaurys Perez è eliminato - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Nuovo eliminato al GF Vip, ecco chi ha lasciato il reality alla fine della dodicesima puntata e quali sono le percentuali di preferenza.Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...