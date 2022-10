Ucciso l’ufficiale che gestiva le forniture di droni alla Russia? L’Iran e l’infowar

Leggi su formiche

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Da qualche ora sui canali Telegram che seguono il conflitto ucraino — lato Kiev — circola una notizia tanto interessante quanto non verificabile: uno degli ufficiali dei Pasdaran responsabile del trasferimento diiranianisarebbe statoin una località non definita delin questi giorni (la data nemmeno è definita). Con ogni probabilità questa informazione è falsa, e serve a continuare a tenere alta l’attenzione sull’aiuto militare iraniano ai russi, aggiungendo del pepe. Per modalità l’assassinio infatti, evoca le operazioni con cui il Mossad (e la Cia) ha colpito la catena di controllo del presunto programma nucleare militare iraniano e altri vertici delle forze teocratiche. Ossia significherebbe che Israele ha deciso di farsi coinvolgere nel conflitto, sposando il lato ...