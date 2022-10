(Di mercoledì 26 ottobre 2022)celebra ilcon duespeciali disponibili in Fiera. Con il numero 3492, un gadget da collezione: il Timbro di, in legno e completo di tampone con inchiostro! È tempo die ancheè pronto a stupire i propri lettori con contenuti speciali pensati per celebrare al meglio quest’atteso appuntamento.

2a News

Una chicca per gli amanti del mondo Marvel ! Sempre il 4 novembreun altro documentario ... come si evince dal titolo, racconta la storia di. Una storia piuttosto lunga, considerato che ...di Spielberg, checasualmente nella città di Topolinia, rinvenuto dae Pippo dentro una caverna sotterranea nei pressi del centro della Terra, dove i due amici precipitano per ... Topolino arriva a Lucca Comics & Games con due uscite d'eccezione Zio Paperone arriva a Venezia, uno speciale di Dylan Dog che porta la firma di Giorgio Cavazzano e una biografia del grande fumettista Disney.Nata a metà Anni '30, l'utilitaria torinese era una sintesi di inventiva e semplicità. Fu prodotta fino al '55 anche come giardinetta ...