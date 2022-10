(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Porre fine al digiuno.ha ancora grandi motivazioni, nonostante di vittorie ne abbia moltissime e di ammirazione nei suoi confronti ancora di più. L’asso nativo di Manacor, come è noto, ha ripreso gli allenamenti presso la sua Academy per essere pronto al meglio a chiudere la stagionetica. La decisione è stata presa: non prendere parte alle Finali di Coppa Davis, ma andare a caccia dei successi nel Masters1000 die delle ATP Finals. Due tornei che mancano nella ricchissima collezione del maiorchino, desideroso di aggiudicarsi tali trofei. Da questo punto di vista, il tecnico di Rafa,, hato all’emittente iberica IB3TV l’intenzione dia partecipare agli eventi menzionati: “Prima ...

OA Sport

... fino ad arrivare a essere numero 18 Atp, fino a battere mostri sacri come Roger Federer e... Un dettaglio, su tutti, fa capire quanto sia stato importante Andreas Seppi per ilitaliano: ...La seconda partita, invece, non poteva che rivivere l'incredibile rimonta completata da...Tv indica i 5 match migliori dell'anno: presente Sinner Nadal è il protagonista anche della ... Tennis, Rafael Nadal giocherà a Parigi-Bercy e a Torino. Carlos Moya conferma Tennis, l'allenatore di Rafa Nadal conferma il rientro del campione spagnolo: "Giocherà il Paris Masters prima delle Finals di Torino" ...Rafael Nadal parteciperà agli ultimi due grandi eventi del finale di stagione: il Master 1000 di Paris -Bercy e le ATP Finals, in programma a Torino dal 13 al 20 novembre. Questo è quanto ha riportato ...