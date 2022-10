Sindrome sgombroide | cos’è | come si riconosce e si affronta

(Di mercoledì 26 ottobre 2022), i pesci a cui fare attenzione Laè un’intossicazione da alimenti che può essere legata al consumo di diversi tipi di pesce,tonno, sardine, acciughe, aringhe e sgombri. A causarla è il consumo di pesce che contiene elevati livelli di istamina. Per seguire la Pillola di Salute quotidiana “”, clicca e ascolta qui, cosa la causa L’istamina non si trova all’interno del pesce quando viene pescato, ma si può formare all’interno delle sue carni attraverso una reazione, chiamata decarbossilazione dell’amminoacido istidina. Questa reazione viene resa possibile da un enzima che si trova in alcune specie batteriche che sono presenti nell’intestino o nella pelle ...

Quattro casi di avvelenamento da tonno registrati la scorsa settimana in Veneto , per la precisione a Belluno, hanno fatto scattare l'alert per sospetto focolaio da ''. Una intossicazione alimentare causata principalmente dal consumo di prodotti ittici contenenti alti livelli di istamina. È fondamentale dunque fare attenzione alla scelta del ...Come riferito dalla stampa locale, le persone in ospedale sono state colpite da, un'intossicazione alimentare causata principalmente dal consumo di prodotti ittici contenenti ... Cos'è la sindrome sgombroide: attenzione all''istamina A Gubbio, un gruppo di pescatori si è sentito male durante un pranzo di pesce. Sul posto sono arrivati i soccorsi.