Santanchè al Turismo | quel vizio a destra sul conflitto di interessi

Leggi su lucascialo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il Governo Meloni sta chiedendo la fiducia alle Camere. Ma in queste ore sta facendo parlare di sé il caso dididi Daniela, come noto designata Ministro del. La “pitonessa”, infatti, gestisce in società con Flavio Briatore il Twiga. Un locale di lusso in Versilia, che avrebbe dovuto aprire anche L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.