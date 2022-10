Next Gen Atp Finals 2022 | Tseng stacca il pass per Milano | è il sesto giocatore a riuscirci

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ilaritmeticamente qualificato per leGen Atpdi, in programma dall’8 al 12 novembre, è Chun-Hsin. Il tennista di Taipei raggiunge dunque Lorenzo Musetti, Holger Rune, Jack Draper, Brandon Nakashima e Jiri Lehecka in un campo di partecipazione che continua a delinearsi. I momenti salienti della sua stagione sono le vittorie a livello Challenger in quel di Bangalore e Murcia, ed i suoi primi successi a livello Atp tra Los Cabos, Winston-Salem e Seoul.sarà il primoasiatico dal 2017 (quando Hyeon Chung giocò e vinse il torneo) a prendere parte all’evento. SportFace.

Passaro, Nardi e Arnaldi ancora in corsa per gli ultimi due Questa settimana sarà decisiva per l' assegnazione degli ultimi due posti per le Intesa SanpaoloATP Finals . Fino a pochi minuti ...Più tardi sarà protagonista a Ortisei un altroazzurro, Giulio Zeppieri (n.164 ATP e n.5 del tabellone), che affronterà per la quarta volta in carriera il derby azzurro contro Stefano ...