Napoli | assolto il gioielliere di Ercolano che uccise due rapinatori nel 2015

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) «Il fatto non costituisce reato». È la decisione del Tribunale diche oggi, mercoledì 26 ottobre, ha, così, ilGiuseppe Castaldo che – il 7 ottobre, in provincia di– aveva aperto il fuoco con un pistola legalmente detenuta, contro due, Luigi Tedeschi e Bruno Petroni, uccidendoli sul colpo. Per gli avvocati presenti in aula e che hanno chiesto l’assoluzione, infatti, Castaldo in quella circostanza «aveva agito per legittima difesa». Un tema, quello della legittima difesa, che in quel periodo era tornato al centro del dibattito politico, particolarmente sostenuto dal segretario della Lega Matteo Salvini che prese le difese di Castaldo: «Io sto con il», aveva scritto sui ...