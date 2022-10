M5S | Grillo a Roma per conoscere i neoeletti A febbraio in tour con un nuovo spettacolo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) l garante del M5S Beppee’ arrivato alla biblioteca del Senato peri neo eletti del Movimento. A breve dovrebbe arrivare anche il leader Giuseppe Conte, dopo la cena di ieri sera tra i due. Incalzato dai cronisti,che atorna in scena portando in giro per l’Italia un, ha glissato con una battuta che riprende il cartello esposto ieri dalla finestra dell’hotel Forum: “Dovete abbonarvi, senza abbonamento non faccio interviste. Vi do l’Iban”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

26 ott 11:54: "Nessuno spazio per correnti o correntine" 'Non c'è spazio per correnti o correntine: siamo più uniti che mai '. Lo ha detto il garante del Movimento 5 Stelle, Beppe, ...A quanto apprende l'Adnkronos, Beppetorna in scena con un nuovo tour al via da febbraio. Il fondatore e garante del- oggi a Roma per conoscere i neo eletti pentastellati - tornerà a calcare la scena nei teatri, con un nuovo ...(LaPresse) -Prosegue la giornata di incontri del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo a Roma con la visita alla sede M5S nel centro della Capitale.All’assemblea dei parlamentari M5S era presente anche il fondatore, Beppe Grillo. Il quale, letteralmente preso d’assalto dai cronisti, non ha rilasciato dichiarazioni. Se non una battuta: “”Dovete ...