Iniesta | «Sono stato depresso | abbracciavo mia moglie e mi sembrava di stringere un cuscino»

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) «miae non provavo niente,diun». Anche Andrésfa coming out sulla depressione. Una malattia silenziosa che negli ultimi anni sta per fortuna viene “raccontata” anche da campioni e vip. Un modo per aiutare gli altri ad affrontarla più apertamente, e magari a farsi aiutare. L’ex centrocampista leggenda del Barcellona ha parlato della sua esperienza personale al podcast The Wild Project: “Ricordo che avevo perso la voglia di vivere. Il momento migliore del giorno era quando prendevo le pillole e andavo a dormire“. “La vita – ha detto- mi ha insegnato che la depressione può colpire qualsiasi persone.contento quando vedo che gli sportivi parlano delle malattie mentali“. L'articolo ...

