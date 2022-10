5 su 5 | questo Napoli non ne sbaglia una | splendida doppietta di Simeone ai Rangers in Champions League

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Serata magica, ancora una volta, per ildi Spalletti. Al Maradona è sempre festa: questa sera i padroni di casa hanno conquistato la quinta vittoria su cinque in. Certi del passaggio agli ottavi di finale della competizione europea, i ragazzi di Spalletti sono scesi in campo senza troppe pressioni, ma concentrati e dritti verso un unico obiettivo: vincere ancora.ha messo le cose in chiaro nei primi minuti del match: il calciatore della squadra partenopea ha segnato una fantasticain pochi minuti. Il gol del vantaggio è arrivato all’11’, mentre il raddoppio soli 5 minuti dopo. Sul finale, all’80’, ci ha pensato Ostigard a chiudere definitivamente i giochi nella sfida contro i. Adesso ilsfida il Liverpool per il ...

Quello del difensore del Napoli, Leo Ostigard è il gol numero 100 del Napoli tra Champions League e Coppa dei Campioni ...E' la notte del Cholito e anche un po' di Ostigard al San Diego. Due gol dell'argentino e uno del norvegese, infatti, fanno fuori i Rangers scozzesi ed esaltano il Napoli di Champions.