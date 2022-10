Zidane esce allo scoperto | la rivelazione sul prossimo club!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 25 ottobre 2022) Zinedineè stata forse la più grande scommessa vinta da Florentino Perez per il suo Real Madrid. L’ex centrocampista francese ha prima vinto tutto da giocatore, per poi consacrarsi come allenatore sempre con la camiseta blanca. Tre Champions e due campionati spagnoli tra le sue due esperienze sulla panchina del Real Madrid. Real Madridè ormai fermo da oltre un anno, ma in base a quanto riportato da RMC Sport non bisognerà aspettare anche tanto per un suo ritorno, da protagonista, nel calcio che conta. Secondo Radio Montecarlo l’ex allenatore del Real Madrid avrebbe pronunciato le seguenti parole: “Tornerò presto. Aspettate, aspettate un po’. Presto, presto. Non sono lontano dall’allenare di nuovo“.