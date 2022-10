Tra le 11 e le 13 si potrà osservare un’eclissi di Sole parziale

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nella mattina di martedì 25 ottobre si verificheràdiche sarà visibile in molti paesi dell’emisfero boreale, compresa l’Italia, dove le condizioni meteorologiche lo consentiranno. Le percentuali di oscuramento però non particolarmente elevate. L’eclissi inizierà intorno alle

... che ha sollevato perplessità non solole opposizioni. Ma marcherà, probabilmente, una distanza sul fronte della produzione e degli approvvigionamenti . Mentre a Bruxelles non siche ......necessario correggerlo (attualmente penalizza le famiglie numerose) e credo che su questo si... insomma, in genere il rapportole nascite e gli aborti è sempre lo stesso. L'applicazione della ...