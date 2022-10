Si tende spesso a sottovalutarlo ma dormire meno del necessario espone i bambini a molti rischi | tra i quali una maggiore propensione a sviluppare dipendenze tecnologiche e da sostanze Cosa fare allora? Ne abbiamo parlato con il Professor Luigi Gallimberti | psichiatra tossicologo e presidente di Fondazione Novella Fronda

Leggi su iodonna

(Di martedì 25 ottobre 2022) Sonno e, un tema di cui si parlama al quale, altrettanto, non viene dato il giusto rilievo. Secondo i dati diffusi nel 2019 dalla Società Italiana di Pediatria, l’insonnia, lungi dal riguardare solo gli adulti, rappresenta un problema anche per i più piccoli. Si calcola infatti che nel mondo industrializzato il 25% deial di sotto dei 5 anni soffra di disturbi del sonno, mentre dopo i 6 anni e fino all’adolescenza la percentuale si attesta intorno al 10-12%. Rispetto a cento anni fa, dunque, è stato calcolato che inel mondo occidentale dormono in media 2 ore in. Quello però chesia sottovalutare sono gli effetti che il cattivo riposo può avere sulla salute dei ...