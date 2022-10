LIVE – Napoli-Rangers | Spalletti in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 25 ottobre 2022) Latestuale delladi Lucianoin vista di, match valido per la quinta giornata della Champions League 2022/2023. I partenopei tornano in campo dopo la bella vittoria contro l’Ajax al Maradona. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 14.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LAIN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 14:33 – Inizia Simeone: “Per la squadra è importante raggiungere più punti possibili. Dobbiamo confermare quanto stiamo facendo. Dobbiamo continuare su questo percorso. Mi faccio trovare pronto” 14:29 – A breve l’inizio della. Con ...