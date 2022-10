Il Collegio 7 terza puntata | quando va in onda? Orari | cast | alunni | nuovi professori

Foto Rai IL7: LAPUNTATA, IL TRAILER IL7: LE PUNTATE ANCHE IN STREAMING SU RAIPLAY Le otto puntate previste del reality Il7 vanno in onda su Rai2 ogni martedì fino ...Lapuntata del programma andrà in onda stasera, martedì 25 ottobre, in prima serata, sempre su Rai 2. Due bergamaschi a IlSono andate in onda le prime due puntate, e fra i ...Il Collegio 7 terza puntata: quando inizia, orario, anni, dove è stato girato, cast alunni concorrenti, martedì o mercoledì, nuovi professori ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...