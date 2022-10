GF Vip 7 | Alfonso Signorini in seria difficoltà | nessuno vuole entrare nella Casa | il motivo

(Di martedì 25 ottobre 2022) In questi giornisi troverebbe a fronteggiare un problema non da poco: i vip “riserve” di questo Grande Fratello Vip 7, nonché altri personaggi contattati perin un secondo momento, avrebbero fatto marcia indietro. Non solo Dayane Mello, dunque, che proprio ieri ha fatto sapere di non voler fare questo GF Vip per via del cast che non le piace, ma anche altri papabili concorrenti si sono tirati indietro. GF Vip 7, i nuovi concorrenti si tirano indietro Ilper cui sembra chevogliadel Grande Fratello Vip 2022? Lo stesso di Dayane Mello, ovvero un cast male assortito che sta facendo più danni che altro, con concorrenti che tra bullismo e violenza ...

La trasmissione quest'anno è stata affidata nuovamente adSignorini. Già in queste settimane non sono mancate le sorprese, con i concorrenti che hanno cominciato a conoscersi sempre di più. ...Un tema molto delicato cheSignorini potrebbe affrontare in puntata. Carolina Marconi: "... all'interno della Casa del Grande Fratello2022 , ha rotto il silenzio sul suo doloroso passato. ...Bettarini parla in nome degli squalificati delle passate edizioni: cosa non gli è andato giù Stefano Bettarini, così come altri ex ...Dai problemi di salute mentale alla questione del c**o piatto: benvenuti al Grande Fratello Vip. A tenere banco nella puntata di lunedì 24 ottobre è il derrière di Pamela Prati, ritenuto non così roto ...