Emma Marrone | il controllo di routine per il tumore e l’appello social alla prevenzione | “Prendetevi cura di voi Fate un chek up”

(Di martedì 25 ottobre 2022) “Direzione Milano. Ma prima visita dia Bologna. TUTTO BENE”., con una storia su Instagram, comunica ai suoi fan lo stato di salute dopo ilche era ritornato preponete nella sua vita. Infatti, a distanza di anni dsua vittoria definitiva, la cantante salentina ha dovuto scontrarsi nuovamente contro la malattia e le sue cure. Ora, dopo il brutto momento, com’è giusto che sia, non abbassa mai la guardia e si sottopone ai controlli periodici per avere la situazione sempre chiara e prendersidi sé. Nelle scorse ore, quindi, ha potuto tirare un sospiro di sollievo. La situazione di salute è perfetta e la cantante salentina può continuare con i suoi impegni che la vedono impegnata a 360 gradi, non solo sul fronte musicale. Il periodo che si lascia alle ...

e l'appello social alla prevenzione: "Prendetevi cura di voi. Fate un chek up" La cantante, che in passato ha lottato contro un tumore, invita i giovani a non sottovalutare i controlli di ...La colonna sonora verrà realizzata dal cantautore barese Gianni Pollex, autore dei più grandi artisti del panorama musicale italiano come Ermal Meta,, Chiara Galiazzo, Elodie.Emma Marrone in questi giorni ha fatto una dichiarazione inaspettata e riguarda indirettamente Maria De Filippi. Ecco tutti i dettagli.La cantante, che in passato ha lottato contro un tumore, invita i giovani a non sottovalutare i controlli U n vero e proprio appello a volersi bene. È quello lanciato da Emma Marrone ai suoi 5,9 milio ...