"È lui che truffa per telefono". Ma l'indagato è sordomuto dalla nascita

Fanpage.it

ROMA. "La preghiera è quella forza umiledona #pace e disarma i cuori dall'odio". Il Pontefice lo afferma in un tweet nel giorno in cui ... Insieme aci sono i rappresentanti delle Chiese e delle ...Penso anchesia il tempo di dire la verita' ai cittadini: la premier Meloni ritienesia un'opera strategica, il sindaco, anchedi quel partito, invece continua a direfara' ricorso. ... Giaele De Donà stufa dell'ambiguità di Antonino Spinalbese: È lui che mi invita nel suo letto Un ragazzo di 30 anni di Frosinone è vittima di furto d'identità e finisce indagato con l'accusa di truffa per aver venduto online dei telefoni mai consegnati agli acquirenti ...Numeri deludenti, tensione tra i dipendenti, cambi di strategia e conti in rosso: la grande scommessa di Meta non sta dando i risultati sperati. Ma il fondatore di Facebook non può permettersi di sbag ...