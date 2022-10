Da Cristina Trivulzio di Belgioioso a Chiara Corbella Petrillo | chi sono le 16 donne citate da Giorgia Meloni

Comedi Belgioioso), elegante organizzatrice di salotti e barricate. O come Rosalie (Montmasson), testarda al punto da partire con i Mille che fecero l'Italia. Come Alfonsina (...Comedi Belgioioso, ndr), elegante organizzatrice di salotti e barricate. O come Rosalie (Montmasson ndr), testarda al punto da partire con i Mille che fecero l'Italia. Come ...Da Cristina a Samantha, passando per Tina e Nilde ma anche Elisabetta (Casellati), prima donna presidente del Senato. Sono le donne citate da Giorgia Meloni"nel suo discorso alla Camera. Cristina Triv ...(LaPresse) Giorgia Meloni alcune delle donne che hanno 'rotto il tetto di cristallo' nel suo discorso programmatico alla Camera (solo per nome, senza ...