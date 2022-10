Coco Novartis “l’ITP App un servizio a 360° che va oltre trattamento farmacologico”

Leggi su italiasera

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Funge da contenitore delle notizie utili per il paziente e diario per raccolta dati su malattia da mandare al medico anche via mail.è da sempre impegnata nel supporto alle malattie rare con diverse attività di cui ITP App rappresenta un esempio importante” L'articolo proviene da Italia Sera.