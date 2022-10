Cagliari | Liverani | 'Ottima prova | perso per due episodi'

Le due squadre si dividono l'avvio, e nonostante sia a tratti più propositivo ila ... Nella ripresa girandola di sostituzioni da una parte e dall'altra: Mendes rileva Dionisi,si ...Dopo la vittoria a sorpresa della settimana scorsa a Bari, i bianconeri battono 2 - 1 ile sorpassano in classifica proprio i sardi. In difficoltà la squadra di, ferma a quota 14 ...Le dichiarazioni di Fabio Liverani, tecnico del Cagliari, al termine del match perso dai rossoblù in quel di Ascoli: "Abbiamo disputato.Gli isolani perdono 2-1 e si fanno superare proprio dagli avversari di serata in classifica: il tecnico non nasconde la delusione.