Sgominate piazze di spaccio in paesi alle porte di Benevento

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiQuesta mattina, all’esito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, i Carabinieri dihanno dato esecuzione alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari disposta dal GIP nei confronti di sei persone raggiunte da gravi indizi in ordine ai reati di illecita detenzione econtinuato di stupefacenti. Nell’operazione sono stati impiegati 50 Carabinieri, supportati da unità cinofile. Le investigazioni condotte dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno avuto inizio nel maggio 2020 allorquando ebbero a verificarsi, a brevissima distanza temporale l’uno dall’altro, due episodi di incendio verificatisi in. Le immediate indagini svolte ...