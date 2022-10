(Di lunedì 24 ottobre 2022) Dopo aver analizzato oltre 85mila messaggi inviati in cinque diversi gruppi social, gli investigatori della Polizia Postale del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica di Pescara hanno denunciatoragazzini, di età compresa tra i 13 e i 15 anni, per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Siavano foto edivittime di abusi sessuali, a volte anche di soli tre o quattro anni. Tra i destinatari della denuncia anche una ragazza. L’operazione, denominata “Poison”, è coordinata dalla procura deidell’Aquila: ha fatto emergere – oltre ai contenuti pedopornografici – stickers-meme di carattere zoofilo, necrofilo, scat, splatter, nonché di violenza estrema, apologia del nazismo-fascismo, atti sessuali estremi e mutilazioni, atti di ...

Scambi di immagini e video di bambini stuprati: denunciati sette minorenni Condividevano contenuti pedopornografici, ma anche di stickers/meme di carattere zoofilo, necrofilo, scat, splatter, nonché di violenza estrema. Altre 22 posizioni sono al vaglio degli inquirenti. L'operazione denominata «Poison», coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila