PVF | Bene diffida alle TV del Comitato Media e Minori

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 ottobre 2022). Pro Vita Famiglia:TV del– «Accogliamo con soddisfazione la lettera che il presidente del, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Jacopo Marzetti, ha recentemente inviatoemittenti televisive per richiamarle “all’adempimento della funzione educativa e di tutela dei”, segnalando “numerosi esposti e raccolte firme pervenuti” alper denunciare la sempre più frequente messa in onda di contenuti in contrasto con i principi stabiliti dal Codice di autoregolamentazione. «Un chiaro riferimento anche ...