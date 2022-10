Ostia Investe un uomo per vendetta cinque volte | poi si schianta contro un lampione

(Di lunedì 24 ottobre 2022)– Ha volontariamente investito piùun, si ètoun palo della luce e si è infine barricato in casa, minacciando di farsi del male con un taglierino. E’ successo ad. Protagonista dell’incredibile vicenda, un pregiudicato di 48 anni. I fatti risalgono alle 23.30 circa di ieri, domenica 23 ottobre, quando gli agenti del X Distretto Lido sono intervenuti in via della Martinica a seguito di una segnalazione di una lite in strada. Proprio mentre stavano arrivando sul posto, i poliziotti hanno visto unsalire a bordo di un’auto, una Toyota Aygo bianca, ed investire volontariamente e ripetutamente un 44enne (poi risultato incensurato). Nonostante i tentativi di bloccare la strada all’investitore, il 48enne, dopo essere passato almeno ...

