L’educata rassegnazione della base dem verso la decomposizione del Pd

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Esattamente quarant’anni fa, correva l’anno 1982, nel Partito comunista italiano guidato da Enrico Berlinguer si aprì una lunga discussione, una sorta di psicodramma di massa, per la sconfitta subita nelle elezioni amministrative a Castellammare di Stabia, in Campania, considerata la Stalingrado del sud; quasi dieci anni dopo, nell’89/91, il passaggio dal Pci al Pds costò un calvario ad Achille Occhetto (cui tutti quelli che sono venuti dopo dovrebbero rendere omaggio par averli salvati dal crollo del comunismo e invece l’hanno rapidamente rimosso dal Pantheon del Partito democratico, come facevano i comunisti sovietici con i leader caduti in disgrazia); nel 1993, in piena tangentopoli, Italia Radio, la radio del partito (che allora io dirigevo) fu sommersa da fiumi di telefonate accorate e disperate dopo l’arresto di Primo Greganti e, mentre gli altri leader si facevano negare, a un ...