Grave lutto per Damiano David | se n’è andato all’improvviso

Leggi su chenews

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Unha colpitoe la famiglia in queste ultime ore. Il messaggio social del leader dei Maneskin ha commosso tutti i fan: ecco di chi si tratta. In queste ultime ore, i fan del cantante del gruppo romano hanno appreso la notizia della scomparsa di una persona alla quale il frontman della band era molto legato. A dare l’annuncio è stato proprio lui in un post social, dove ha dato il suo ultimo e commovente saluto. In tanti si sono stretti intorno a lui e alla sua famiglia lasciando commenti e like. Fonte Foto Ansa \ Adobe StockUn triste momento quello per l’amato leader dei Maneskin che sta affrontando sicuramente uno dei momenti più difficili della sua vita privata., infatti, si è trovato a condividere con i suoi tanti fan una ...