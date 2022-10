G S Meomartini | debutto con vittoria sul campo del Sant’Antimo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si apre con unail campionato regionale di promozione maschile per il G. S.– La squadra allenata da coach Massimiliano Tipaldi si è imposta in trasferta a, col punteggio finale di 49-61. L’inizio della gara è stato contrassegnato da numerosi errori da parte di entrambe le squadre, probabilmente determinati dalla tensione dell’esordio, soprattutto per i molti atleti beneventani che per la prima volta affrontano un campionato senior. I ragazzi del presidente Stefano Capitanio, infatti, al netto di pochissimi innesti, sono tutti giovanissimi (nati dall’anno 2000 in poi). Da quest’anno l’associazione, che dal 2016 non disputava campionati maschili senior, ha deciso di dare la possibilità ai vari giovani di continuare a giocare “in casa propria” anche dopo l’uscita dal ...