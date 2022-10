Donna uccisa a Bolzano | il marito si presenta in Procura

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ennesimo femminicidio, questa volta a, dove unadi 35 anni è statanella sua abitazione. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, dopo una segnalazione. E oggi si sarebbeto agli inquirenti aAvni Mecja, ildi Alexandra Elena Mocanu. Lo apprende l'ANSA. L'uomo nel fine settimana sarebbe partito verso l'Albania, il suo pase d'origine, ma poi avrebbe fatto ritorno a. Attualmente si troverebbe in. Originaria dalla Romania, la giovaneMocanu viveva da poco tempo nel capoluogo altoatesino dove lavorava come barista in un centro commerciale.