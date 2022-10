Cristina Quaranta a gamba tesa contro Giaele | “Zecca | vergognosa con Antonino”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 24 ottobre 2022)è intervenuta adurante la diretta del Grande Fratello Vip 7. Nel momento in cui si è affrontato il tema del “triangolo no” traSofia De Donà,Spinalbese e Ginevra Lamborghini, l’ex concorrente ha detto la sua in malo modo, suscitando il consenso del conduttore. Potrebbe interessarti: Quanto dura il Grande Fratello Vip 7 L’attacco in diretta: “Me lo prendo io Bred” Che traSofia De Donà non scorresse buon sangue si vedeva già da quando erano in casa. Nelle ultime settimane l’ex di Non è la Rai non ha fatto altro che cacciare la ragazza dalla stanza mentre era lì con. Dopo la sorpresa di Ginevra ad, Alfonso ...