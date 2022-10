ATP Vienna | il tabellone di Jannik Sinner | rientro dopo l’infortunio | obiettivo Medvedev

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il ritorno.riprendere il suo incedere,la cocente delusione del ritiro nelle semifinali dell’ATP di Sofia contro il danese Holger Rune a causa di una distorsione alla caviglia. Settimane di riposo e di allenamento per l’azzurro e ora si torna in campo a(Austria) per cercare di fare il meglio possibile e credere nel sogno “impossibile” delle ATP Finals. L’altoatesino inizierà la propria avventura contro il cileno Cristian Garin. Non ci sono precedenti tra i due edovrà essere solido per piegare un avversario che regala poco. Nel secondo turno il vincente tra Francisco Cerundolo e Filip Misolic sarà il rivale. Con molte probabilità sarà l’argentino e il computo dello storico è sull’1-1: sconfitta per ritiro a Miami e vittoria in Coppa Davis quest’anno per l’italiano. ...

L'altoatesino, iscritto a, deve colmare uno svantaggio di 915 punti. Per i due italiani ci ... PEPPERSTONERACE TO TURIN (24 - 10 - 2022) 1. Carlos Alcaraz (ESP) " 6.460 punti 2. Rafael ...Sinner, Berrettini e Sonego sono i tre azzurri presenti in tabellone. Diretta in chiaro su Supertennis, per gli abbonati su Sky, Now e Sky ...Dopo le avventure italiane a Firenze e a Napoli, Matteo Berrettini cercherà all'estero ulteriore continuità per chiudere nel migliore dei modi la stagione 2022, davvero complicata per via dei tantissi ...I due azzurri a caccia dell'exploit nei tornei di Vienna e Parigi ROMA (ITALPRESS) - Mancano solamente tre tornei nel calendario ATP prima ...