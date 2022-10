ARPAE Emilia Romagna | Concorso per 1 Dirigente Chimico

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’ha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come, in possesso di Laurea in Chimica. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Bando diE' indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale nella qualifica di, in possesso di laurea in chimica. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il ...