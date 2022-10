(Di lunedì 24 ottobre 2022) Rivoluzione in panchina per l’. Il club belga ha infatti deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Felice....

Calciomercato.com

Fumogeni in campo ©LaPresseE' accaduto durante la super sfida tra Standard Liegi eallo ... Motivo dello stop - come scrive lo Standard Liegi, sul proprio profilo Twitter- il ...Nel contenitore della realtà c'è un documentoche attende una risposta del massimo ...45 Slovan Bratislava - Basel 3 - 3 21:00 FCSB - Silkeborg 0 - 5 21:00 West Ham - RSC2 - 1 ... Anderlecht, UFFICIALE: esonerato Mazzù | Mercato | Calciomercato.com Rivoluzione in panchina per l’Anderlecht. Il club belga ha infatti deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Felice Mazzù. “L'RSC Anderlecht chiude con effetto immediato la collaborazione con Fel ...Tramite una nota ufficiale sul proprio profilo Twitter, i biancomalva hanno comunicato la decisione sull’allontanamento dell’allenatore belga: “L’RSC Anderlecht chiude la collaborazione con Felice Maz ...