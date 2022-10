A Procida il convegno per un trasporto ecologico

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“RESPIRIamo, l’ambizione di unsmart per un’isola a misura d’uomo” è il titolo ma anche il tema del worshop in programma per mercoledì 26 Ottobre 2022, presso la Sala Consiliare Comunale in Via Libertà n.12 a. Una giornata di lavori per avviare un dialogo trasversale, dedicato al ruolo indispensabile di una mobilità sostenibile in grado di ridurre inquinamento, consentire risparmio energetico e decongestionare il territorio. La tavola rotonda è organizzata dalla Uiltrasporti Campania e patrocinata dal Comune di; parteciperanno, tra gli altri, Antonio Aiello, Segretario Generale Uiltrasporti Campania; Raimondo Ambrosino, Sindaco di; Salvatore De Martino, Coordinatore Generale Italy Carbon Free APS; Vincenzo Pepe, Università degli Studi ...

L'auspicio è cheanche dopo il suo titolo di Capitale della Cultura possa vantare di un trasporto pubblico efficiente nell'ottica di una politica green, che questo piccolo laboratorio dove si ...Il clou della festa è stato rappresentato dalla cultura della solidarietà', a cui hanno partecipato le istituzioni procidane: l'assessore Costagliola, ma anche il sindaco Raimondo ... 'Trasporto pubblico gratuito contro l'inquinamento': l'idea Uil nel convegno a Procida CAMPI FLEGREI - Il Centro Sub Campi Flegrei, in partnership con Campi Flegrei Active, in collaborazione con la Soprintendenza Nazionale del Patrimonio ...