Tanti auguri Pelé! “O Rey” compie 82 anni

(Di domenica 23 ottobre 2022) Edson Arantes do Nascimento. È un nome che non potrebbe accendere la memoria di molte persone. In realtà, però, questo nominativo è una delle leggende del calcio. Il primo? Il secondo? La disputa, sempre aperta, con Diego Armando Maradona è sempre viva. Ancora non avete capito di chi stiamo parlando? Lo abbiamo conosciuto e amato con un semplice, ma fantastico, nome d’arte: Pelé. Oggi, 23 ottobre, “O Rey”, come è stato ribattezzato,82. Nell’arco di un ventennio di calcio giocato, il brasiliano si è reso protagonista di giocate fantastiche e di vittorie davvero incredibili. Una carriera fatta di 1.361 partite e costellata da 1.284 gol, cui si aggiungono le tre fantastiche vittorie del Campionato del Mondo nel 1958, nel 1962 e nel 1970. Pelé, campione in campo e fuori Ricercato da Ministri, Papi, Capi di Stato e altre personalità di ...