Sacchi | “Contro la Fiorentina l’Inter non ha rubato nulla” | Serie A News

(Di domenica 23 ottobre 2022) Arrigo, ex allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla vittoria dell'Interla

Usa carota e bastone, come spesso gli capita, Arrigonel giudicare l'Inter che ieri ha vinto al Franchila Fiorentina . L'ex ct affida il suo pensiero alla Gazzetta dello sport e dice...sindaco Non si è trincerato dietro giri di parole il sindaco di Legnano Lorenzo Radice per "scagliarsi"l'incivile che nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 ottobre 2022 ha rotto i...L’ex allenatore Arrigo Sacchi elogia la prova di ieri dei rossoneri ma avverte che in Croazia sarà difficile. Arrigo Sacchi ha commentato Milan-Monza ai microfoni della Gazzetta dello Sport. “Dopo qua ...Arrigo Sacchi intervenuto sulla Gazzetta dello Sport ha analizzato la vittoria di ieri del Milan contro il Monza Arrigo Sacchi intervenuto sulla Gazzetta dello Sport ha analizzato la vittoria di ieri ...