Rogo in abitazione | morti 3 fratelli di 12 | 14 e 22 anni

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tredi 12, 14 e 22 sononell'incendio dell'dove abitavano in via Caduti 16 marzo a Catanzaro. Il padre e un altro figlio sono ricoverati nel reparto di rianimazione del locale ospedale, la madre e una figlia sono stati trasportati in altri due nosocomi. Ilè divampato nell'al quinto piano per ragioni ancora da accertare intorno all'1 di questa mattina.

